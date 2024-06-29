«Едем отмечать»: Анна Хилькевич изменила имя младшей дочери

Звезда сериала «Универ» Анна Хилькевич сообщила о переменах в ее семье. В личном блоге актриса заявила, что изменила младшей дочери имя.

Недавно Анна Хилькевич призналась, что они с супругом, бизнесменом Артуром Волковым, приняли решение сменить имя младшей дочери, 5-летней Марии.

«Мы поняли, что ее надо было назвать Анна-Мария. Это так красиво, нам это очень нравится, у нас в семье все на букву „А“. И она себя маленькая называла Аней. Я на следующей неделе иду, буду менять ребенку имя. Но она все равно останется Машенькой, а в документе будет Анной-Марией», — объясняла артистка.

Теперь Анна Хилькевич рассказала в соцсети, что ей удалось осуществить задуманное. Она решила все вопросы с документами и поделилась эмоциями.

«Нам дали распоряжение на получение свидетельства с новым именем для Машеньки. Едем отмечать. Все, разрешили Машеньку называть Анна-Мария! Анна-Мария Артуровна Мартиросян. Ну ей нравится, красиво. Идет ей!» — рассказала Анна Хилькевич.

Напомним, в апреле актриса объявила о третьей беременности. Анна Хилькевич назвала рождение будущего ребенка большим счастьем и посчитала символичным то, что ее беременность наступила в год семьи.

Анна Хилькевич состоит в браке с бизнесменом Артуром Волковым с 2015 года. У супругов две дочери — 8-летняя Арианна и 5-летняя Анна-Мария.

Ранее мы писали о том, что беременная Анна Хилькевич попала в больницу после панической атаки.