Джигурду высмеяли за фразу «не ищите мозг» в поддержку Авербуха и Арзамасовой

Актера Никиту Джигурду высмеяли из-за поддержки фигуриста Ильи Авербуха и его жены Елизаветы Арзамасовой. Муж Марины Анисиной посвятил супругам пост в соцсетях, который подписал фразой «не ищите мозг».

На днях хореограф Илья Авербух оказался в центре скандала после интервью, которое он дал журналистке Ксении Собчак. Во время разговора он вспомнил, как познакомился с Арзамасовой. Ей тогда было всего 15 лет. Ведущая поинтересовалась, как Илья воспринимает то, что она была еще ребенком. Мужчина удивился и назвал Лизу «молодой женщиной», у которой к тому моменту уже «все было».

Общественность возмутили такие откровения Ильи. Многие решили, что мужчина позволил себе лишние высказывания, которые негативно скажутся на репутации актрисы. Звезды и коллеги артистов встали на их защиту, среди них был Никита Джигурда.

Актер записал видео на своей странице, в котором порассуждал о хейтерах и настоящей любви Авербуха с Арзамасовой. Все это звучало под мелодичную музыку.

«Не ищите в жопе мозг!» – подписал Никита кадры и добавил ники Ильи и Елизаветы.

В соцсетях обратили внимание на фразу рядом с именами и написали, что «получилось не очень». Некоторых даже рассмешила подпись.