Джигурду высмеяли за фразу «не ищите мозг» в поддержку Авербуха и Арзамасовой
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Актера Никиту Джигурду высмеяли из-за поддержки фигуриста Ильи Авербуха и его жены Елизаветы Арзамасовой. Муж Марины Анисиной посвятил супругам пост в соцсетях, который подписал фразой «не ищите мозг».
На днях хореограф Илья Авербух оказался в центре скандала после интервью, которое он дал журналистке Ксении Собчак. Во время разговора он вспомнил, как познакомился с Арзамасовой. Ей тогда было всего 15 лет. Ведущая поинтересовалась, как Илья воспринимает то, что она была еще ребенком. Мужчина удивился и назвал Лизу «молодой женщиной», у которой к тому моменту уже «все было».
Общественность возмутили такие откровения Ильи. Многие решили, что мужчина позволил себе лишние высказывания, которые негативно скажутся на репутации актрисы. Звезды и коллеги артистов встали на их защиту, среди них был Никита Джигурда.
Актер записал видео на своей странице, в котором порассуждал о хейтерах и настоящей любви Авербуха с Арзамасовой. Все это звучало под мелодичную музыку.
«Не ищите в жопе мозг!» – подписал Никита кадры и добавил ники Ильи и Елизаветы.
В соцсетях обратили внимание на фразу рядом с именами и написали, что «получилось не очень». Некоторых даже рассмешила подпись.
«Да, есть дети в 15 лет, а есть женщины по духу своему, как великолепная актриса Елизавета», — порассуждал Джигурда.
Ранее мы писали о том, что жена Джигурды вступилась за Авербуха после интервью с Собчак. Марина Анисина выступала в паре с Ильей. Им удалось завоевать золотые медали на чемпионатах мира по фигурному катанию среди юниоров в 1990 и 1992 годах.