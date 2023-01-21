Джигурда в юности получал оценки через постель: интим с 51-летней женщиной

Никита Джигурда в одном из интервью признался в своей близости с 51-летней преподавательницей по музыке. Он закрутил роман, когда ему было всего 19 лет.

Актер отметил, что инициатива была исключительно его. Педагога он активно добивался в течение двух недель.

Упоминая о возрасте, Джигурда рассказал, что женщине было 49 или 51, однако это не помешало вступать в интимную связь. Более того, роман на протяжении нескольких лет помогал ему добиваться отличных отметок по музыке.

Однако педагог была не единственной женщиной в сердце Джигурды. Измены продолжались, но она это знала.

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