14:59, 21 января 2023
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Джигурда в юности получал оценки через постель: интим с 51-летней женщиной
Никита Джигурда в молодости совратил 51-летнюю преподавательницу.
Никита Джигурда в одном из интервью признался в своей близости с 51-летней преподавательницей по музыке. Он закрутил роман, когда ему было всего 19 лет.
Актер отметил, что инициатива была исключительно его. Педагога он активно добивался в течение двух недель.
Упоминая о возрасте, Джигурда рассказал, что женщине было 49 или 51, однако это не помешало вступать в интимную связь. Более того, роман на протяжении нескольких лет помогал ему добиваться отличных отметок по музыке.
Однако педагог была не единственной женщиной в сердце Джигурды. Измены продолжались, но она это знала.
Ранее мы писали, при каких условиях Никита Джигурда готов переспать с девушкой легкого поведения.
Источник фото:freepik
Источник:Пятый канал
Автор:Галина СьюТеги: