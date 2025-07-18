Джигана доставили в больницу и прооперировали после тренировки в спортзале: раскрыто состояние рэпера

Рэпер Джиган перенес операцию в начале июля. Исполнителя доставили в больницу из-за грыжи, которая у него появилась после тренировки в спортивном зале.

О хирургическом вмешательстве Джиган рассказал сам в личном блоге. Он поделился, что из-за физических упражнений столкнулся с проблемами со здоровьем. Артист поднял 250 килограммов, и это спровоцировало появление грыжи, которую пришлось удалять.

«У меня был разрыв мышц живота и вылезла грыжа! <…> И это уже вторая грыжа за шесть месяцев. В феврале тоже убирал пупочную после приседа», - рассказал рэпер.

По словам Джигана, он уже полностью восстановился после операции. Причем реабилитация была настолько быстрой, что уже спустя две недели он возобновил тренировки. Что по этому поводу думает его жена Оксана Самойлова, артист не уточнил.

Напомним, что в июле в больнице оказалась и дочь Джигана Лея. Звездные родители рассказывали, что школьница проткнула ногу гвоздем, из-за чего передвигалась на инвалидной коляске.

Ранее стало известно, сколько Джиган и Оксана Самойлова платят няням за уход за детьми.