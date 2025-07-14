Джиган и Оксана Самойлова платят няням по 8 тысяч рублей в день за троих детей

Жена рэпера Джигана, блогер Оксана Самойлова наняла двух нянь и охранника для четверых детей. Также в доме трудятся повар и домработница.

Как пишет Kp.ru, каждой няне знаменитость платит по 8 тысяч рублей в день за присмотр за тремя детьми в возрасте от 10 до 5 лет. Старшей дочери пары уже 14, поэтому для нее наняли охранника-водителя, который везде сопровождает девочку. Его услуги обходятся Самойловой и Джигану примерно в 150 тысяч рублей в месяц.

Всем сотрудникам Оксана сделала загранпаспорта, чтобы они могли сопровождать семейство во время отдыха за границей.

«Средняя зарплата няни с проживанием под вип-запрос повысилась сейчас со 150 тысяч рублей до 170 - 200 тысяч рублей в месяц при пятидневной рабочей неделе», - сообщили изданию в агентстве по подбору персонала в дома на Новой Риге и Рублевке.

При этом няни с проживанием стоят от 200 тысяч рублей в месяц, в то время как приходящие сотрудники зарабатывают от 120 тысяч рублей в месяц.

Ранее бывшая няня детей Эммануила Виторгана и Ирины Млодик Ольга Рудковская назвала отличными условия работы в семье. Она опровергла заявление другой работницы, которая осталась недовольна условиями труда и отношением.