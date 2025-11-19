Джиган проводит свободное время с разведенной Алсу после расставания с женой

Рэпер Джиган много свободного времени проводит с певицей Алсу. Сейчас артист проходит через бракоразводный процесс с Оксаной Самойловой, и пока суд не принял решение, его поддерживает коллега.

В последнее время Джигана часто замечают в компании разведенной Алсу. Они вместе работают и общаются. Певица даже высказывалась о ситуации в семье приятеля и защищала его. По ее мнению, Оксана должна помириться с мужем и не разрушать то, что они строили много лет. Как оказалось, на студии после расставания с супругой Джиган записал с Алсу уже три трека.

«Привет! Мы опять с Алсу на студии! Вы постоянно видите, как мы выставляем контент со студии, но ни одного трека вы еще не услышали! Скоро!» - заявил рэпер.

Алсу отметила, что ей очень комфортно с Джиганом. Она не исключила, что продолжит работать с коллегой после выхода первого трека в декабре.

«А может быть, впереди совместный альбом! Новая группа — Джига и Алсу!» - поделилась певица.

Ранее Бьянка рассказала, что Джиган изменил Оксане Самойловой.