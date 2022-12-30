10:53, 30 декабря 2022
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Джиган показал огромный пивной живот и тяжело задышал после нескольких движений
Фото: Kashaev Pavel/East News
Рэпер Джиган, который всюду демонстрирует подтянутую фигуру, на отдыхе в ОАЭ показал пивной живот. Настоящую фигуру исполнителя увидели, когда он пытался изобразить танец Уэнсдэй Аддамс.
Джиган был в обтягивающих шортах и сланцах и выглядел далеко не таким, каким мы привыкли его видеть в соцсетях. Прыжки и другие движения давались ему с трудом – сделав несколько взмахов руками, исполнитель начал тяжело дышать.
На видео, которое опубликовала его жена Оксана Самойлова, крупным планом показан живот Джигана, который «прыгал» вместе с ним во время исполнения танца.
Ранее Самойлова сняла рэпера после выхода из ванной в полотенце. Музыкант просил не брать в кадр живот.
Источник фото:Kashaev Pavel/East News
Автор:Лилия КараеваТеги: