Джиган показал огромный пивной живот и тяжело задышал после нескольких движений

Рэпер Джиган, который всюду демонстрирует подтянутую фигуру, на отдыхе в ОАЭ показал пивной живот. Настоящую фигуру исполнителя увидели, когда он пытался изобразить танец Уэнсдэй Аддамс.

Джиган был в обтягивающих шортах и сланцах и выглядел далеко не таким, каким мы привыкли его видеть в соцсетях. Прыжки и другие движения давались ему с трудом – сделав несколько взмахов руками, исполнитель начал тяжело дышать.

На видео, которое опубликовала его жена Оксана Самойлова, крупным планом показан живот Джигана, который «прыгал» вместе с ним во время исполнения танца.

Ранее Самойлова сняла рэпера после выхода из ванной в полотенце. Музыкант просил не брать в кадр живот.