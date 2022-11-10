Рэпер Джиган безуспешно пытается скрыть свой живот от супруги

Бодибилдер и реп-исполнитель Джиган (Денис Александрович Устименко-Вейнштеин) попал на видео своей супруги.

Оксана Самойлова подловила мужа в одном полотенце после выхода из ванны.

Самойлова снимает Джигана выше пояса, однако не обратить внимание на выпячивающий живот артиста достаточно сложно.

К тому же сам Денис жалобно просит Самойлову не снимать его крупным планом, и умоляет не брать в кадр его живот.

Любопытно, что рэпер постоянно выкладывает в социальные сети изображения своей подтянутой фигуры.

На них можно видно, что лайф-фото, мягко говоря, отличаются от постановочных.

Некоторые подписчики такой диссонанс не оценили и моментально бросились обвинять кумира в использовании фотошопа.