16:28, 10 ноября 2022
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Рэпер Джиган безуспешно пытается скрыть свой живот от супруги
Бодибилдер и реп-исполнитель Джиган (Денис Александрович Устименко-Вейнштеин) попал на видео своей супруги.
Оксана Самойлова подловила мужа в одном полотенце после выхода из ванны.
Самойлова снимает Джигана выше пояса, однако не обратить внимание на выпячивающий живот артиста достаточно сложно.
К тому же сам Денис жалобно просит Самойлову не снимать его крупным планом, и умоляет не брать в кадр его живот.
Любопытно, что рэпер постоянно выкладывает в социальные сети изображения своей подтянутой фигуры.
На них можно видно, что лайф-фото, мягко говоря, отличаются от постановочных.
Некоторые подписчики такой диссонанс не оценили и моментально бросились обвинять кумира в использовании фотошопа.
Источник фото:East News
Источник:https://csn-tv.ru
Автор:Кирилл ЗенковТеги: