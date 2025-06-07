Филипп Киркоров впервые после проблем со здоровьем появился на публике. Об этом стало известно «Страстям».

Певец Филипп Киркоров появился на красной дорожке премии МУЗ-ТВ. Поп-король вышел на мероприятие вместе со светской львицей Викторией Шеляговой. Для красной дорожки певец выбрал оверсайз-пиджак нежно розового цвета и темные брюки с принтом.

Это первый выход музыканта после новостей о госпитализации из-за ожогов, полученных на концерте. Напомним, 23 мая журналисты сообщили, что певец попал в больницу — у музыканта появились осложнения после ожогов. Пластический хирург Тимур Хайдаров рассказывал, что рана певца не заживает из-за сахарного диабета.

Ранее мы писали о том, что Филипп Киркоров поругался с 19-летней невестой Григория Лепса.