Джиган хочет забрать детей у Самойловой

Рэпер Джиган хочет забрать детей у Оксаны Самойловой после развода. Об этом изданию Woman.ru сообщил продюсер Сергей Дворцов.

По его информации, супруги разъехались давно и пересекаются только на мероприятиях. Пара продолжает общение, так как есть общие дети и это связывает Оксану и Джигана.

«Но сейчас Денис хочет и настаивает, чтобы дети остались с ним после расторжения брака», — рассказал Дворцов.

Он отмечает, что Джиган – ловелас, но его развод с Самойловой не связан с новым романом.

«Ни у него, ни у нее никого нет, чтобы сразу перепрыгнуть из одних отношений в другие», - поделился Дворцов.

Он отметил: у Джигана было, есть и будет много девушек. Его не удивило, что очередную персону приписали певцу в любовницы, но о серьезных отношениях речи не идет.

Ранее Самойлова заявила, что не видела Джигана с 20 сентября и ему нужно повзрослеть.