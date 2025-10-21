«Джейкоб из „Сумерек“»: 18-летний сын звезды «Не родись красивой» Такшиной покорил соцсети

Актриса Юлия Ташкина вместе с 18-летним сыном появилась на премьере фильма «Алиса в стране чудес». Фотографии распространились по Сети, и теперь звездного наследника называют новым крашем.

Юлия не так часто показывает своих детей, поэтому поклонники удивились, как возмужал ее старший ребенок. Иван давно перерос маму и отрастил длинные кудрявые волосы. В соцсетях пользователи отметили, что молодой человек очень похож на отца.

«Какие вы красивые!», «Точно сын или просто младший брат?», «Пошел в отца», «Джейкоб из „Сумерек“», — обсуждают поклонники Такшиной.

Напомним, что Юлия родила Ивана от коллеги по сериалу «Не родись красивой» Григория Антипенко. Сейчас актеры поддерживают дружеские отношения. В беседе с сайтом «Страсти» Такшина делилась, что Иван решил идти по стопам звездных родителей и поступать в театральный вуз. Причем мама ему совершенно не помогала. Актриса рассказывала, что сын всегда был самостоятельным и выступал против блата.

Ранее Юлия Такшина рассказала о поддержании молодости в 44 года.