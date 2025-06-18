«Сильно боюсь разных инъекций»: звезда «Не родись красивой» Такшина раскрыла секреты сохранения молодости

Актриса Юлия Такшина раскрыла свои секреты красоты. В 44 года звезда «Не родись красивой» справляется без пластики и косметологических процедур. Однако она допускает, что в будущем все-таки может прибегнуть к инъекциям. Об этом артистка рассказала в интервью сайту «Страсти».

По словам Юлии, она совсем не пьет и не курит, так как считает, что вредные привычки забирают молодость. Также актриса старается не есть после 6 вечера. Причем этих правил она придерживается уже много лет.

«Каждый день за час до сна делаю легкие упражнения. Это уже моя прям база. Как бы я не устала, как бы не хотела спать — пять минут должна сделать упражнения на руки и на живот. Оно, наверное, ничего не дает. Профессионалы посмотрят и скажут: «И зачем ты это делаешь?» Но мне от этого лучше, это как система. Еще с утра я не ем, прежде чем не выпью стакан воды с лимоном. Причем я стала это делать до того, как это вошло в моду», - поделилась Юлия.

Пластику актриса не делала. Такшина научилась массажу лица, который, как ей кажется, приносит результаты.

«Я очень сильно боюсь разных инъекций и всего остального, что связано с лицом. Я не категорически против вмешательств. Если понадобится, я обязательно прибегну к помощи косметологов», - рассказала актриса.

К слову, Юлия также призналась, что нормально относится к хейту в Сети. Негативные комментарии о себе она не замечает, так как их не так много. А прислушивается Такшина только к конструктивной критике.

«Если очень серьезно относиться ко всему, что про нас говорят, можно сойти с ума», - поделилась артистка.

Интервью с Юлией Такшиной о «Не родись красивой», сыновьях и вере читайте на сайте «Страсти».