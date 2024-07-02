Джанабаева поздравила их с Меладзе сына Луку с 10-летием: позировал в шапке

Певица Альбина Джанабаева сняла сына от Валерия Меладзе в честь его 10-летия. Лука позировал на фото в соцсетях мамы в забавной оранжевой шапке с шариком в руках.

Бывшая солистка группы «ВИА Гра» стала реже рассказывать о своей жизни, но часто публикует свои снимки и показывает близких людей. Особенно женщина радует фотографиями, когда в семье случаются праздничные события. Недавно наследнику пары Луке исполнилось 10 лет. В честь дня рождения Альбина показала мальчика в личном микроблоге.

На первом кадре Джанабаева позировала в повседневном виде на улице. На ней были шорты, футболка и солнечные очки, а в руках – множество воздушных шаров. На следующем фото уже снялся сам виновник торжества – Лука сидел за столом в забавной мультяшкой шапке, в руках у него был шарик в виде сердца. Именинник выглядел радостным и лакомился сладостями, но не домашними, а покупными.

Напомним, что у Альбины и Валерия есть еще 20-летний сын Константин и дочь Агата, которой всего три года. Старший наследник влюбленных появился на свет, когда Меладзе был женат на Ирине Малухиной. Женщина родила от него трех дочерей, а еще один ребенок - сын погиб через несколько дней после появления на свет.

Ирина давала интервью, где жаловалась на боль, которую ей причинил певец. Несмотря на скандал, наследницы тепло общаются с отцом, но с новой женой не сходятся. Недавно в семье произошло радостное событие – Валерий стал дедушкой!

Ранее мы писали о том, что певец Александр Серов высказался о талантах дочери Мишель. В интервью телеканалу он заявил, что не понимает, почему наследнице все вокруг «поют дифирамбы». При этом он признал, что берет ее на свои концерты и не считает обузой.