Джанабаева и Дакота попали в «черные списки» вслед за Киркоровым, Лолитой и Asti

Певиц Альбину Джанабаеву и Риту Дакоту решили «отменить» вслед за артистами Филиппом Киркоровым, Лолитой Милявской и Анной Asti. По информации издания «7Дней.ru», вокалистки попали в «черный список», так что в ближайшее время их не стоит ждать на телевидении и светских мероприятиях.

В конце 2023 года блогер Настя Ивлеева организовала «голую» вечеринку, на которую пригласила многих звездных друзей, и тем самым сильно испортила им репутацию. Некоторые из участников скандального вечера до сих пор не могут реабилитироваться в глазах общественности. Но, как оказалось, бойкот устроили не только засветившимся на самой обсуждаемой тусовке декабря, но и другим артисткам.

СМИ выяснили, что существует некий «черный список», в котором числятся Рита Дакота и Альбина Джанабаева. При этом они на «голой» вечеринке замечены не были. Но зато экс-возлюбленная Влада Соколовского уже давно находится с семьей в США, а бывшая солистка «ВИА Гры» не может наладить карьеру из-за мужа. Примечательно, что, по слухам, Альбина развелась с Валерием Меладзе уже довольно давно. Однако официальных подтверждений этому не поступало.

Ранее Альбина Джанабаева сообщила о смерти близкого человека.