67-летнего Николая Сванидзе отправили на лечение в клинику Израиля

Совсем недавно стало известно о трагедии с Николаем Сванидзе. Сообщалось, что 67-летнего мужчину доставили в одну из клиник столицы с острой сердечной недостаточностью на фоне пневмонии. На связь с изданием РИА Новости вышел Владимир Соловьев, глава Союза журналистов России, и рассказал о состоянии коллеги.

По словам Соловьева, Николаю стало уже значительно лучше. Несмотря на этот факт, родственники журналиста не захотели продолжить лечение в России и перевезли его в лучшую клинику Израиля.

«Есть информация, что ему стало лучше. Его перевели в клинику в Израиле», — резюмировал Владимир.

Редакция Passion. ru желает Николаю Сванидзе скорейшего восстановления!

Ранее Юрий Антонов высказался о трагедии с Романом Костомаровым. По Сети распространился слух, что ампутация конечностей у фигуриста — это результат врачебной халатности. Поклонники Олимпийского чемпиона обвинили медиков в некомпетентности. Известный певец поделился своим мнением на этот счет.