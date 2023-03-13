«Дышит с помощью трубки в горле»: 46-летнего Костомарова готовят к еще одной ампутации

Совсем недавно поклонники Романа Костомарова ликовали: появилась новость о том, что фигурист пришел в сознание и понемногу начал общаться с семьей. Исходя из этого можно было сделать следующий вывод: угроз для жизни Олимпийского чемпиона больше нет. Однако сегодня на связь с Telegram-каналом «Mash» вышел источник, приближенный к ситуации, и опроверг все сообщения о позитивной динамике в состоянии мужчины.

Так, по информации инсайдера, Костомарова готовят к еще одной операции по ампутации конечностей. Все дело в том, что сепсис у спортсмена продолжает прогрессировать, и ради спасения Романа было принято подобное решение.

«Он сильно ослаб и единственное, что может сделать, — изредка открыть глаза. Помимо того, сепсис продолжает прогрессировать. Сообщение в СМИ о том, что он пришел в себя — фейк», — пишет «Mash».

Кроме того, журналисты Telegram-канала сообщают: Костомаров до сих пор «дышит с помощью трубки в горле». Доктора отказались от препаратов, которые погружали фигуриста в медикаментозный сон, однако в сознание Роман так и не пришел.

Напомним, 10 января стало известно о госпитализации спортсмена с пневмонией. С тех пор Олимпийский чемпион отчаянно борется за свою жизнь с серьезным недугом.

Ранее Илья Авербух рассказал, что произошло с Оксаной Домниной за время болезни супруга. Известный хореограф заявил, что возлюбленная Костомарова — сильная женщина. Полное высказывание Ильи читайте в этой статье.