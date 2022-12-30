Дышит при помощи ингалятора: что случилось с Юлианной Карауловой

В своей социальной сети Юлианна Караулова поделилась фотографией, которая очень напугала ее поклонников. На снимке девушки заметно, что она дышит при помощи ингалятора. Знаменитость поспешила объяснить ситуацию.

Выяснилось, что певица решила себя обезопасить таким способом от гриппа. Караулова воспользовалась дексаметазоном, чтобы не повредить свои связки во время концерта.

«Грипп бушует лютый: болеет каждый второй. Берегите себя и свой иммунитет. У меня, кстати, 3-я неделя пошла. И у всех такое течение болезни: долгое и очень неприятное. Будьте аккуратнее», — высказалась Юлианна.

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