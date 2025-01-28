«Дышать было трудно»: на концерте группы «Непара» случилось ЧП

Группа «Непара» выступила в модном столичном заведении. Но на мероприятие продали билетов больше, чем запланировано. Из-за этого в клубе было очень тесно, и музыканты оказались прямиком у раскаленных светодиодных экранов. В итоге бас-гитарист коллектива чуть не лишился чувств прямо на сцене.

Артисты выяснили за несколько часов до выступления, что билетов на мероприятие продали на две сотни больше, чем вмещает заведение. Сцену пришлось значительно сузить. Все это привело к тому, что бас-гитаристу группы чуть не пришлось вызывать скорую помощь: мужчина зашатался и ушел.

Лидер группы Александр Шоуа пояснил, что с коллективом давно не происходило подобного.

«В зале присутствовало так много слушателей, что даже дышать было трудно. Ребята-музыканты страдали весь концерт, потому что сзади шел сильный жар от экранов», — цитирует исполнителя StarHit.

Шоуа отметил, что у басиста закружилась голова, и он не мог продолжать за кулисы. Певец уверен: если бы музыкант не ушел за кулисы, вероятнее всего, потерял бы сознание. К счастью, ему своевременно оказали помощь медики.

Александр взял себя в руки и решил не прерывать концерт. Артист умеет играть на нескольких музыкальных инструментах, поэтому удачно аккомпанировал себе на гитаре. Благодаря этому выступление удалось довести до конца.

В прошлом году у Александра Шоуа и его жены Натальи родился мальчик, которого назвали Аароном. В августе прошлого года супруги крестили малыша.