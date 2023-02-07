«Дыхание углекислым газом»: Роза Сябитова чуть не опозорилась во время съемок шоу

Главная телесваха страны Роза Сябитова не сидит без дела. 60-летняя знаменитость активно снимается и участвует в разнообразных шоу. Женщина рассказала о курьезном случае, который произошел во время работы на популярном проекте.

На съемках шоу «Маска. Танцы» артистке пришлось много репетировать. Сябитова говорит, что на подготовку номера была лишь неделя. Звезда пробовала репетировать перед зеркалом, но только потом поняла, в чем была ее ошибка.

«На генеральной репетиции я не попадала в синхрон с балетом. Потом поняла. Проблема была в том, что танец я учила дома по видео, и запоминание движений происходило в зеркальном отражении», — поделилась Роза в личном микроблоге.

Телеведущая пожаловалась, что испытывала неприятные ощущения из-за маски, в которой необходимо было выступать. Она не пропускала воздух, поэтому дышать было очень сложно.

«Про отсутствие кислорода в маске и дыхание углекислым газом — отдельная история», – отметила звезда.

В итоге Сябитовой не удалось занять первое место. Победительницей проекта стала блогер и певица Катя Адушкина. Она выступала в костюме Зебры. Об этом пишет Газета.Ru.

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