«Отец пил, а мама выгоняла»: Роза Сябитова рассказала о страшных тайнах своего детства

Бессменная телеведущая и коллега Ларисы Гузеевой по передаче «Давай поженимся» Роза Сябитова поделилась шокирующими подробностями о своем детстве.

Оказывается, воспитывалась народная сваха в семье алкоголиков, и ранние годы девочки, мягко говоря, были вовсе не из веселых.

Рассказывая про те дни, Сябитова и сегодня с трудом сдерживает эмоции, с ужасом вспоминая, что её семья спивалась буквально на глазах. По словам Розы, особенно в этом плане сложно было с отцом.

"«Отец пил, а мама выгоняла и принимала, пока не спилась сама, сделав своих детей несчастными»", — цитирует "7Дней" Сябитову.

Получив столь жестокий урок в детстве, Роза с тех пор приняла решения никогда в жизни не связываться с алкоголем.