Дядя Ефремова, оставивший состояние семье погибшего в ДТП, умер еще в 2022 году

Родной дядя актера Михаила Ефремова, от имени которого было написано новое завещание, умер еще в 2022 году. Он скончался от инсульта. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Как стало известно, в адвокатское бюро пришел неизвестный, который передал письмо якобы от родного брата матери известного актера Александра Покровского. В нем было новое завещание, по которому все его деньги после смерти должны перейти семье погибшего в ДТП с Ефремовым Сергея Захарова. А квартира на Тверской улице в столице - Министерству культуры РФ или Правительству Москвы.

При этом сам Покровский скончался больше года назад. Якобы за два месяца до смерти он решил не передавать племяннику ничего, несмотря на давление с его стороны. В послании указывалось, что Михаил Олегович, уже три года находящийся в колонии, каким-то образом заставил дядю переписать недвижимость именно на него.

Адвокат Александр Добровинский заявил, что в пакете документов, переданных неизвестным, были две расписки. Указывалось, что завещание, составленное ранее в пользу Ефремова, должно быть признано недействительным.

«Что с этим делать, пока сложно сказать, так как непонятно, насколько это реальные завещания. Я сообщу о них семье Захаровых, и уже они примут решение», - сообщил правозащитник.

Также выяснилось, что у квартиры Покровского уже появился новый владелец. Сейчас там проживают люди, которые отказываются представляться. Они лишь пояснили, что приглядывают за собственностью.

Ранее Иван Охлобыстин рассказал, как живет в колонии Михаил Ефремов.