«Двушка» за 9 млн, а жене — особняк с бассейном: с чем останется любовник Полины Дибровой после развода

Любовник Полины Дибровой поделил имущество с бывшей женой после развода. О том, что из недвижимости достанется Роману Товстику и его экс-супруге Елене после суда, пишет Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По данным источника, согласно брачному договору, Елена Товстик после расставания с мужем получит себе роскошный особняк на 820 кв. метров за 600 млн рублей на Рублевке. Именно там она будет проживать с младшими детьми, старшие же останутся с отцом. Как уточняет SHOT, после развода бывшая жена Романа Товстика продолжит жить в двухэтажном коттедже в подмосковной деревне Борки.

Дом, который перейдет во владение экс-супруги бизнесмена, расположен на территории 21,38 сотки в элитном районе в 17 км от МКАД. В особняке современный ремонт, три спальни, детская и огромная студия на первом этаже, а также бассейн. Отмечается, что в самой деревне развитая инфраструктура, есть частная школа.

Что касается нового избранника Полины Дибровой, то у него в собственности имеется двухкомнатная квартира площадью 46 кв. метров в Свиблово стоимостью около 9 млн рублей.

Напомним, брак Товстиков продлился 22 года, у пары шестеро детей. Супруги приняли решение разойтись из-за романа предпринимателя с Полиной Дибровой. Елена Товстик открыто обвиняет в распаде семьи бывшую подругу, но модель утверждает, что проблемы в браке у пары начались еще задолго до скандала. Сами Дмитрий и Полина Дибровы развелись 25 сентября.

Ранее сообщалось о том, что известно о жизни рублевской жены Елены Товстик. Выяснилось: только в 2025 году экс-супруга Романа Товстика потратила 14 млн на шопинг.