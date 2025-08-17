Двушка в Москве стоимостью 11 млн рублей: у блогера Варламова*, который уехал из России, могут отобрать квартиру

На имущество блогера Ильи Варламова* (признан иноагентом на территории России), вероятно, наложили арест, передает Telegram-канал Mash со ссылкой на заявление юристов. Речь идет о двухкомнатной квартире инфлюенсера-путешественника в Москве. Сам контентмейкер сейчас проживает за границей.

Решение об аресте и конфискации имущества, по информации Telegram-канала, скорее всего, будет принято или уже принято после вынесения обвинительного приговора. Варламова* осудили по делу о фейках о ВС РФ.

Суд избрал для YouTube-блогера наказание в виде лишения свободы на срок восемь лет. Отбывать его он будет в колонии. Приговор был вынесен заочно, так как сейчас Варламов* находится за рубежом. Он вступил в силу, когда иноагент вернется на родину.

Блогер владеет двухкомнатной квартирой в Северном Тушино кадастровой стоимостью в 11 миллионов рублей. Ее площадь составляет 64 квадратных метров.

Год назад суд оштрафовал инфлюенсера за дискредитацию ВС России. Его обязали выплатить в государственную казну 50 тысяч рублей.

*признан иноагентом на территории России