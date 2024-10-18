Двум известным россиянам без объяснения причин запретили въезд в Латвию

Дизайнеру Артемию Лебедеву и юмористу Валерию Пономаренко запретили въезд в Латвию на неопределенный строк. О принятом решении в соцсети сообщила министр иностранных дел республики Байба Браже.

«Я приняла решение включить граждан РФ Артемия Лебедева и Валерия Пономаренко в список нежелательных для Латвийской республики лиц (персона нон грата) и запретить им въезд в Латвию на неопределенный срок», — приводит Лента.Ru слова дипломата.

При этом причину ограничений Браже уточнять не стала.

Отмечается, что в ноябре Валерий Пономаренко планировал приехать в Латвию на гастроли. У него были запланированы концерты в Даугавпилсе и Резекне.

Летом въезд в Латвию запретили певцу Ираклию Пирцхалаве и блогеру Максиму Винклеру, который высмеял шоумена Максима Галкина* (признан иностранным агентом на территории РФ).

Ранее Артемий Лебедев публично извинился перед главой общественной организации «Лига безопасного интернета» Екатериной Мизулиной за то, что высмеял ее фамилию, заменив часть на нецензурное слово.

*Признан иностранным агентом на территории России