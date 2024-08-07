Дизайнер Артемий Лебедев публично извинился перед Екатериной Мизулиной. Об этом он рассказал в своем шоу ВКонтакте.

В недавнем интервью Юрию Дудю* (признан иноагентом не территории РФ) дизайнер Артемий Лебедев негативно высказался в адрес общественной организации «Лига безопасного интернета», которую возглавляет Екатерина Мизулина. Попутно он высмеял фамилию активистки, заменив ее часть на нецензурное слово.

Спустя время Лебедев принес извинения Мизулиной и заявил, что не хотел ее оскорблять, а лишь высказывал свое мнение об организации, которую она создала.

«Разговор как-то пошел в такую сторону, что могло сложиться ощущение, что я Екатерину оскорбляю. Я в этом месте хотел бы принести извинения, потому что это совершенно не то, что я хотел бы сделать. Я никогда не оскорбляю настолько напрямую людей, а тем более не борюсь с женщинами», — объяснил дизайнер.

Ранее мы писали о том, что «Матери Беслана» и Мизулина жестко ответили Артемию Лебедеву после интервью.

*признан иноагентом на территории РФ. Настоящий материал произведен иностранным агентом YouTube-шоу «вДудь» либо касается деятельности иностранного агента YouTube-шоу «вДудь»