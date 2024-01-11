«Актуальны как никогда»: стилист Рогов назвал самую модную вещь из «Слова пацана»

Российский стилист Александр Рогов назвал самую модную вещь из нашумевшего сериала «Слово пацана». По мнению специалиста, новым трендом являются брюки с лампасами.

Стилист рассказал о модном веянии в своем Telegram-канале. Рогов посоветовал подписчикам уделить внимание образам, которые представлены в сериале. Трендом сезона, по его мнению, будут оставаться брюки с лампасами.

«Вдохновляемся «Словом Пацана» и носим три полоски — лампасы актуальны как никогда!» — написал Рогов.

Также эксперт в мире моды проиллюстрировал на примере таких звезд, как Эмили Ратаковски, Хейли Бибер, как носить такие образы и оставаться в тренде.

Ранее российский актер Сергей Бурунов высказался о сериале «Слово пацана», в котором сыграл отца одного из главных героев. Он заявил, что подобные картины нельзя запрещать, так как они показывают наше прошлое.