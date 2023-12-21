«Двуличная хайпожорка»: рэпер Гуф прошелся по бывшей жене Айзе

Популярный рэпер Гуф (настоящее имя Алексей Долматов) высказался о бывшей супруге, блогерше Айзе-Лилуне Ай. Соответствующее заявление артиста прозвучало в эфире YouTube-канала «Алена, блин!».

«Двуличная хайпожорка, постоянно мне санитаров вызывает. Вчера вечером, например, хочет меня в рехаб положить все», — заявил музыкант.

Долматов отметил, что уже продолжительное время ему не удается справляться со своими бывшими возлюбленными. По его мнению, они находятся в сговоре друг с другом.

В то же время рэпер уточнил, что больше всего любит сына от Айзы, которому сейчас 13 лет. Он добавил, что наследник вряд ли пойдет по его стопам и станет артистом.

«Он просто будет делать деньги, он такой растет», — добавил исполнитель.

Известно, что Гуф и Айза-Лилуна Ай состояли в браке с 2008-го по 2014 год. После развода блогерша с 2015-го по 2020 год была замужем за серфером Дмитрием Анохиным, а рэпер с 2021-го по 2023 год был женат на модели Юлии Королевой.

Ранее Гуф назвал бывшую супругу Юлию Королеву фальшивой и зацикленной на деньгах.