Двухэтажный особняк на берегу: как выглядит жилье Гордона за 11 миллионов

В прошлом году стало известно, что Александр Гордон приобрел дом. На покупку телеведущий копил, складывал зарплату за съемки в «Мужском/Женском» и, наконец, приобрел сначала участок, а после вместе с профессиональным архитектором построил особняк на берегу канала имени Москвы.

Новое жилье Гордона находится в 30 километрах от столицы. Ему понадобилось 3 года, чтобы воплотить свою мечту в реальность, и результаты впечатляют.

Дом выполнен в стиле минимализма. Никаких заборов, вычурных ворот или отделки «дорого-богато». Все сделано со вкусом и на самом деле подходит интеллигентному Александру. Здание выглядит современным за счет однотонности и окон от потолка до пола, как это любят делать на Западе.

Участок телеведущему обошелся в 11 миллионов рублей. Об этом он рассказал в интервью Юрию Дудю*(признан иноагентом на территории РФ). Внутри особняка сочетаются история и современность. Старинные шкафы соседствуют с новыми стеллажами, и все они заставлены книгами. Также интерьер дополняют статуя Александра Сергеевича Пушкина и удобные кресла, в которых можно насладиться коллекцией библиотеки ведущего.

«Задумка была простая: я терпеть не могу заборы, мне нужно было сделать так, чтобы частная жизнь дома сохранялась самим домом», - рассказал Гордон в интервью.

Ранее стало известно, какие отношения связывают Александра Гордона Юлию Барановскую.