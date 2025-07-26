«Двойные стандарты и лицемерие!»: Вика Цыганова осудила Лайму Вайкуле, «через силу» поющую на русском

Вика Цыганова публично обвинила уехавшую из России Лайму Вайкуле в лицемерии. В своем Telegram-канале певица заговорила о двойных стандартах артистки, которая заявила, что «через силу» пела на русском языке.

В недавнем интервью эмигрировавшая в Латвию Лайма Вайкуле призналась, что ей приходилось буквально переступать через себя, исполняя композиции на русском языке: «Я думала, что никогда не смогу петь по-русски… Было очень тяжело, жуткий протест внутри». На высказывание певицы обратила внимание Вика Цыганова, которая посчитала ее слова проявлением двуличия по отношению к России.

«Это откровение Вайкуле сделала в интервью латышскому изданию. <…> Оказывается, в начале карьеры певице было так омерзительно и неприятно петь на русском, что приходилось буквально переступать через себя. <…> В интервью русскоязычным изданиям Вайкуле почему-то никогда не делилась воспоминаниями о трудностях начала карьеры в России. Какая наглядная демонстрация двойных стандартов и лицемерия!» — возмутилась артистка.

При этом Вика Цыганова отметила, что украинский язык «не вызывает такого же отвращения» у Лаймы Вайкуле: «Она считает его самым певучим языком мира и с удовольствием демонстрирует отрывки песни на нем». Певица не исключила: в скором времени россияне могут услышать подобные заявления и от уехавших Аллы Пугачевой и ее мужа.

«Наверное, скоро мы и от Фуни Боруховны с иноагентом Галкиным* (признан иноагентом на территории РФ) услышим, что они переступали через себя, когда на русском языке пели. Это показатель», — заключила Вика Цыганова.

Напомним, в 2022 году Лайма Вайкуле эмигрировала из России в Латвию, отказавшись от сотрудничества со страной. При этом певица не раз негативно высказывалась о России, а однажды заявила, что якобы «содержала весь Советский Союз». После этих слов артистку стали иронично называть «кормилицей всего СССР».

Ранее Лайма Вайкуле заявила, что ее заставляли учить русский язык: «Бог нас наказал».

*признан иноагентом на территории РФ