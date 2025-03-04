А может все-таки любовь? Почему россияне не верят в роман Муцениеце и Дранги

Отношения между Агатой Муцениеце и Петром Дрангой стали объектом пристального внимания и скептицизма. Несмотря на публичные проявления чувств, многие продолжают сомневаться в искренности их романа, подозревая, что это, скорее, пиар-ход, чем настоящая любовь. Посмотрев снимки пары, психолог Катерина Рублева заявила, что фальшь артистов выдают многочисленные невербальные сигналы. Эксперт поделилась мнением с сайтом «Страсти».

«Во-первых, стоит отметить, знаменитости часто используют свои отношения для привлечения внимания и повышения популярности. Агата и Петр не стали исключением. Их совместные фотографии и видео нередко выглядят слишком постановочными и идеализированными, что вызывает сомнения у зрителей. Многие считают, что их взаимодействие на камеру кажется натянутым и неестественным, как будто они играют роли, а не проявляют истинные чувства. С точки зрения психологии, существует множество невербальных сигналов, которые могут указывать на искренность или фальшь в отношениях. Например, искренние пары обычно проявляют синхронность в движениях и мимике, что свидетельствует о глубокой эмоциональной связи. В случае Агаты и Петра наблюдатели отмечают отсутствие такой синхронности и гармонии. Их жесты и выражения лиц часто кажутся несогласованными, что может указывать на недостаток настоящей близости», — высказалась Рублева.

Кроме того, существуют микровыражения – мимолетные изменения в мимике лица, которые трудно контролировать. Анализируя совместные выступления Агаты и Петра, психолог заметила, что их микровыражения часто не совпадают с тем, что они пытаются продемонстрировать. Это может свидетельствовать о том, что их чувства не такие искренние, как они хотят показать.