Арнольд Шварценеггер заявил, что у него дома есть бюст Путина

У американского актера и политика Арнольда Шварценеггера дома есть набор бюстов советских и российских политиков. По словам звезды Голливуда, присутствует там и изображение Владимира Путина.

В ролике, опубликованном в социальных сетях, Шварценеггер утверждает, что первым в его коллекции стал бюст Владимира Ленина — звезда «Терминатора» захотел получить его, когда в 1990-ые годы памятники основателю СССР стали массово сносить.

Просьбу артиста исполнили его российские друзья — они привезли Шварценеггеру одну скульптуру. Впоследствии они регулярно дарили ему бюсты советских руководителей. «Железный Арни» получил в том числе Сталина, Хрущева и Андропова.

«И так дальше и дальше — до самого Путина. У меня есть скульптура Путина», — говорит Шварценеггер.

Он подчеркнул также, что любит Россию и русский народ.

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