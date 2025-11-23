«Двойная оплата»: Олег Газманов завысил стоимость на новогодние корпоративы

Олег Газманов признался, что сознательно завышает новогодние гонорары. Подробности приводит Пятый канал.

Певец заявил, что не стремится заработать на новогодних корпоративах, хотя для большинства артистов декабрь и начало января — самый прибыльный период. Многие звезды в эти недели работают без выходных.

Однако Газманов предпочитает иной подход. Вместо того чтобы увеличивать стоимость новогодних выступлений вдвое, он намеренно делает ее настолько высокой, что заказчики почти всегда отказываются.

Таким образом артист освобождает себя от корпоративов и оставляет время для проектов, которые считает действительно важными.

«Мы ставим такую цену, что, как правило, или нет, или один, или два корпоратива заказывают. Я не хочу. Я обычно говорю своему директору: „Сделай на один, чем двойная оплата на каждый новогодний, сделай на один концерт больше в течение года в любое время“. И все», — рассказал певец.

Несмотря на то что Газманову уже 74 года и он давно на пенсии, завершать творческую карьеру он не планирует. Музыкант продолжает активно гастролировать, выпускать песни.

