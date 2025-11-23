Ваня Дмитриенко выступил в вузе, где он учится на режиссера. Об этом сообщает Kp.ru.

Певец Ваня Дмитриенко учится в Институте кино и телевидения в Москве на режиссера. Однако из-за плотного гастрольного графика студент не всегда успевает вовремя сдавать экзамены и зачеты. Чтобы загладить свои огрехи он исполнил одну из своих песен на сцене родного вуза.

«Мы нашли студента, который больше всех загружен пересдачами зачетов и экзаменов, и попросили его оторваться буквально на несколько минут, чтобы сделать сюрприз и поздравить нас со всемирным днем телевидения», — представила певца представитель вуза.

Перед исполнением песни Дмитриенко признался, что очень волнуется.

«Я, честно, не знаю, перед кем страшнее выступать: перед стадионом или Петром Глебовичем. Сегодня попробую», — пошутил он.

