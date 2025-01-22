Двое детей, роман с Аксеновым и монастырь: что известно о русской возлюбленной Джареда Лето

Яна Ясс, она же Величко, которую называют русской возлюбленной певца Джареда Лето, оказалась не так проста. Авторы Telegram-канала «Антиглянец» выяснили, что ей уже почти 40 лет, она воспитывает двоих детей, а также за ее плечами роман с бизнесменом Петром Аксеновым.

Источник выяснил, что Яна уже давно является завсегдатаем светской хроники. Ее описывали как художницу, духовного наставника, а в последнее время она переквалифицировалась в певицу. В 2010-х девушка открывала модный бутик в Москве, и именно тогда поговаривали о ее романе с Аксеновым. Но долго магазин не просуществовал. После закрытия Яна отправилась в монастырь в Тибете.

Сообщается, что после этого Яна вернулась уже с намерением стать певицей. В 2022 году даже появились слухи, что она станет новой солисткой «Ленинграда». Новости распространяла балерина Анастасия Волочкова.

Учитывая прошлое Величко, в Сети теперь предполагают, что роман с Лето – это не более чем пиар и отрабатывание контракта.

Ранее появилась информация, что Джаред Лето может прилететь в Россию в апреле.