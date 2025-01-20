Певец Джаред Лето планирует приехать в Москву в апреле ради русской возлюбленной

Певец Джаред Лето готовится к поездке в Россию. По крайне мере, так утверждает источник портала Popcake. Отмечается, что артист уже какое-то время встречается с русской девушкой, поэтому его приезд в Москву не за горами.

Слухи о том, что Джаред влюблен в россиянку, появились в начале этого года. Но в узких кругах поговаривают, что встретил он ее еще в 2023 году на Неделе моды в Париже. Предполагаемую возлюбленную артиста зовут Яна. Она живет в столице России и продвигает свое творчество под псевдонимом «Я». Вместе с Лето девушку заметили на его недавнем концерте. По данным СМИ, после выступления они уединились в гримерке.

Сообщается, что отношения Джареда и Яны довольно серьезные, именно поэтому певец готов приехать к ней в Москву. К слову, артист всегда хорошо относился к России и русским поклонникам.

«Джаред пообещал Яне в ближайшее время приехать к ней в гости в Москву, примерно в апреле», - рассказал источник.

Впрочем, пока никаких подтверждений ни от Лето, ни от его предполагаемой возлюбленной не поступало.

Ранее Джаред Лето намекнул, что столкнулся с проблемами после обращения к фанатам на русском языке.