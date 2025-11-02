Дверь никто не открыл: рэперу ICEGERGERT принесли уведомление о вызове в прокуратуру

Рэпер Георгий Гергерт, известный как ICEGERGERT, продолжает пожинать плоды своего скандального поступка в Москве. Артисту пришло уведомление из прокуратуры, передает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Георгий выкрикнул экстремистский лозунг «Жизнь ворам»* (Движение АУЕ признано судом экстремистской организацией и запрещено в России) на концерте в Москве, после чего извинился за высказывание. Но, как выяснилось, этого оказалось недостаточно для искупления вины.

По информации журналистов, ICEGERGERT вызвали в прокуратуру для возбуждения административного дела о пропаганде либо публичном демонстрировании атрибутики или символики экстремистских организаций. Рэперу пришла повестка по месту прописки, но дверь сотрудникам никто не открыл. По статье Георгию грозит до 15 суток ареста.

Ранее сообщалось, что ICEGERGERT перенес свой концерт в Санкт-Петербурге. Артисту пришлось изменить программу, чтобы не нарваться на новые нарушения.

*Движение АУЕ признано судом экстремистской организацией и запрещено в России