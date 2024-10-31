«Чувствую, что еще нахватаюсь»: Хилькевич пожаловалась на поведение дочерей

Актриса Анна Хилькевич пожаловалась на поведение своих дочерей. Она высказалась о том, что им с мужем нелегко воспитывать двух старших наследниц – Арианну и Марию. Публикацию звезда сериала «Универ» разместила в соцсетях.

Знаменитость призналась, что старшая дочь с самого рождения не давала покоя родителям. И продолжает вести себя упрямо до сих пор. По ее словам, девочка любит провоцировать окружающих на эмоции.

«Она прям любит дергать нас за „ниточки“, и порой эти ниточки обрываются (как сегодня, например). Ее с самого детства невозможно было заставить что-то делать ни по-хорошему, ни по-плохому. Только если она сама посчитает нужным», – поделилась Анна.

Женщина призналась, что после рождения девочки начала изучать детскую психологию, а потом и взрослую. Как оказалось, тяжело родителям не только с первенцем. Вторая дочь Анна-Мария тоже имеет свой характер, который проявляется уже сейчас.

«Чувствую, что еще нахватаюсь от нее. Все впереди. Пока мы проживаем первый кризис сепарации, который наложился на школу и появление младшей сестры. Но это так трудно проходит…» – объяснила звезда.

По словам актрисы, девочка часто грубит, показывает язык и хлопает дверью. Потом ребенок извиняется, но все снова повторяется.

«Самое неприятное, что мы, как современные родители, пытаемся их растить в уважении, но без авторитарной системы. Начитались книг, и теперь экспериментируем. Когда моя мама все это видит, она говорит: ''Мдааа, в твоем детстве такого бы мы не допустили…''» – добавила Хилькевич.

Сейчас актриса вместе с мужем стараются правильно воспитывать детей и надеются, что они вырастут с понимаем об уважении к старшим. Напомним, что не так давно у них родилась еще одна дочь.

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