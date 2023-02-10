Две сестры отсудили у театра Надежды Бабкиной более полумиллиона рублей
Дети Шукшина отсудили у театра Надежды Бабкиной более 600 тысяч за незаконные спектакли.
Фото: Starface.ru
В Басманном суде завершилось рассмотрение иска двух дочерей режиссера Василия Шукшина к театру певицы Надежды Бабкиной «Русская песня». Суд постановил взыскать с него более 600 тыс. рублей в пользу сводных сестер Ольги и Екатерины Шукшиных.
Они доказывали, что театр нарушил авторские права в связи с показом спектакля «Калина красная». Их адвокаты настаивали, что постановка шла незаконно – у «Русской песни» закончилась лицензия на показ.
Речь шла о восьми спектаклях. Два из них прошли за границей, шесть – в России.
Суд встал на сторону истцов и постановил взыскать с ответчика 255 тыс. рублей в пользу Екатерины Шукшиной и 385 тыс. – для Ольги.
В постановке, из-за которой проходил суд, играет третья дочь Шукшина - Мария. Она не участвовала с судебном споре.
О результате рассмотрения дела сообщает РЕН ТВ. Стороны не комментировали решение.
Ранее сообщалось, что Бабкину начали избегать на работе.