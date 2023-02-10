Две сестры отсудили у театра Надежды Бабкиной более полумиллиона рублей

В Басманном суде завершилось рассмотрение иска двух дочерей режиссера Василия Шукшина к театру певицы Надежды Бабкиной «Русская песня». Суд постановил взыскать с него более 600 тыс. рублей в пользу сводных сестер Ольги и Екатерины Шукшиных.

Они доказывали, что театр нарушил авторские права в связи с показом спектакля «Калина красная». Их адвокаты настаивали, что постановка шла незаконно – у «Русской песни» закончилась лицензия на показ.

Речь шла о восьми спектаклях. Два из них прошли за границей, шесть – в России.

Суд встал на сторону истцов и постановил взыскать с ответчика 255 тыс. рублей в пользу Екатерины Шукшиной и 385 тыс. – для Ольги.

В постановке, из-за которой проходил суд, играет третья дочь Шукшина - Мария. Она не участвовала с судебном споре.

О результате рассмотрения дела сообщает РЕН ТВ. Стороны не комментировали решение.

Ранее сообщалось, что Бабкину начали избегать на работе.