Надежду Бабкину начали избегать на работе

Эстрадная певица и депутат Московской городской думы Надежда Бабкина испытывает трудности в подборе партнёров для совместного участия в музыкальном шоу «Дуэты» на канале «Россия».

По правилам передачи, музыкальную композицию участники конкурса должны исполнять дуэтом.

При этом, оба исполнителя действуют «вслепую» - на протяжении всего выступления их отделяет друг от друга высокая зеркальная преграда.

Для совместного исполнения Бабкина остановила свой выбор на знаменитой казачьей песне, слова которой повествуют о неистовой силе человеческой жизни.

«Такая песня хорошая, а меня все боятся! Я ведь сама нежность, хоть и голос у меня низкий», – жалуется народная артистка.