НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 23 октября 2024, 12:44
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«Две красотки»: Анна Семенович и Татьяна Навка снялись без макияжа

44-летняя Анна Семенович показала кадры с девичника у фигуристки Татьяны Навки.
«Две красотки»: Анна Семенович и Татьяна Навка снялись без макияжа

© Starface.ru

Певица Анна Семенович показала в своем блоге, как провела время в гостях у олимпийской чемпионки по фигурному катанию Татьяны Навки. Подруги посетили баню, после чего экс-солистка «Блестящих» сняла честное видео без макияжа.

«В гостях у Навки. Две красотки напарились в бане. Ничего не может быть лучше, чем банный девичник у подруги», — отметила 44-летняя Анна.

Исполнительница, которая пытается худеть при помощи медицинских препаратов, также посетовала, что Навка накормила ее больше всех. В ответ Татьяна в шутку заявила, что теперь спокойна, так как Семенович сыта.

«Накормила меня морковкой! Жрать много нельзя! Спасибо, добрая подруга», - засмеялась Анна.

«Две красотки»: Анна Семенович и Татьяна Навка снялись без макияжа

© PrtScr видео Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Ранее Анна Семенович заявила, что планирует выйти замуж в следующем году. Она подчеркнула, что хочет «драйвовую» свадьбу в кедах.

Источник фото:Starface.ru
Источник:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Автор:Анна Воробьева
Теги:
Татьяна Навка
Анна Семенович
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