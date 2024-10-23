«Две красотки»: Анна Семенович и Татьяна Навка снялись без макияжа

Певица Анна Семенович показала в своем блоге, как провела время в гостях у олимпийской чемпионки по фигурному катанию Татьяны Навки. Подруги посетили баню, после чего экс-солистка «Блестящих» сняла честное видео без макияжа.

«В гостях у Навки. Две красотки напарились в бане. Ничего не может быть лучше, чем банный девичник у подруги», — отметила 44-летняя Анна.

Исполнительница, которая пытается худеть при помощи медицинских препаратов, также посетовала, что Навка накормила ее больше всех. В ответ Татьяна в шутку заявила, что теперь спокойна, так как Семенович сыта.

«Накормила меня морковкой! Жрать много нельзя! Спасибо, добрая подруга», - засмеялась Анна.