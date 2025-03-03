«Две кормилицы»: Лайма Вайкуле поддержала Аллу Пугачеву, «разрешившую» весну россиянам

Назвавшая себя «кормилицей СССР» Лайма Вайкуле публично поддержала Аллу Пугачеву, «разрешившую» весну соотечественникам. В личном блоге певица поделилась снимком с давней подругой, символически подписав его.

В первое воскресенье марта уехавшая из России Алла Пугачева продолжила свою многолетнюю традицию и обратилась к соотечественникам. Певица опубликовала в соцсети пост с фото мимозы и дала старт теплому времени года: «Весну разрешаем!!!» Поддержать ее решила Лайма Вайкуле, которая уже много лет дружит с артисткой.

Певица, также эмигрировавшая в 2022 году, поделилась совместным кадром с Аллой Пугачевой, добавив ту же подпись, что и ее коллега. На фото Лайма Вайкуле позировала в белом костюме и белой панаме, обнимая подругу сзади. Супруга шоумена Максима Галкина* (признан иноагентом на территории РФ) же, напротив, выбрала образ total black со шляпой в тон. Знаменитости улыбались и выглядели счастливыми. Фото артисток появилось в Telegram-канале «Хуже и не скажешь» с подписью: «К слову, две кормилицы весну разрешили».

Пользователи Сети раскритиковали публикацию Лаймы Вайкуле, заявив, что «разрешать» весну они могут в Израиле, а в России они «никто».

«Пусть у себя в Израиле и Латвии объявляют весну, мерзкие, руки прочь от России!» — пишут в Сети.

Напомним, в 2022 году Алла Пугачева вместе с Максимом Галкиным* и детьми уехала из России в Израиль, а Лайма Вайкуле перебралась в Латвию, отказавшись от сотрудничества со страной. При этом певица не раз негативно высказывалась о России, а однажды заявила, что якобы «содержала весь Советский Союз». После этих слов артистку стали иронично называть «кормилицей всего СССР».

Ранее мы писали о том, что эмигрировавшая в Латвию Лайма Вайкуле рассказала, как ее заставляли учить русский язык.

*признан иноагентом на территории РФ