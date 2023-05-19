«Две или полторы тысячи»: автор песни Аллы Пугачевой получает копеечный гонорар

Композитор Влад Забелин рассказал о копеечной добавке к пенсии в качестве авторских отчислений. При этом он является автором одной из композиций певицы Аллы Пугачевой «Дай мне, Боже».

«Сейчас если придёт две или полторы тысячи за три-четыре месяца – уже хорошо», - поделился поэт.

«Авторские» начисляют ему с 2003 года. Раньше размер гонорара стабильно составлял 10 тыс. рублей, потом становился меньше и меньше.

Написанная им песня ушла с радио и телевидения. Но даже несмотря на маленькие выплаты, Забелин не держит никаких обид.

«Она – звезда, а я – неизвестный композитор», - говорит автор о Примадонне.

По словам композитора, с певицей общения нет да и в целом они никогда не поддерживали связь.

Ранее мы писали, что Пугачева купила квартиру автору песни «Арлекино» Борису Баркасу. Знаменитость узнала, что он сводит концы с концами и спивается с бомжами. Тогда Примадонна предложила бизнесмену Андрею Ковалеву вместе приобрести ему жилье. Это не изменило его жизнь к лучшему – Баркас продолжил пить и скончался в той самой квартире.