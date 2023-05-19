«Две или полторы тысячи»: автор песни Аллы Пугачевой получает копеечный гонорар
Написавший песню для Пугачевой композитор рассказал о копеечных авторских отчислениях.
Фото: Starface.ru
Композитор Влад Забелин рассказал о копеечной добавке к пенсии в качестве авторских отчислений. При этом он является автором одной из композиций певицы Аллы Пугачевой «Дай мне, Боже».
«Сейчас если придёт две или полторы тысячи за три-четыре месяца – уже хорошо», - поделился поэт.
«Авторские» начисляют ему с 2003 года. Раньше размер гонорара стабильно составлял 10 тыс. рублей, потом становился меньше и меньше.
Написанная им песня ушла с радио и телевидения. Но даже несмотря на маленькие выплаты, Забелин не держит никаких обид.
«Она – звезда, а я – неизвестный композитор», - говорит автор о Примадонне.
По словам композитора, с певицей общения нет да и в целом они никогда не поддерживали связь.
Ранее мы писали, что Пугачева купила квартиру автору песни «Арлекино» Борису Баркасу. Знаменитость узнала, что он сводит концы с концами и спивается с бомжами. Тогда Примадонна предложила бизнесмену Андрею Ковалеву вместе приобрести ему жилье. Это не изменило его жизнь к лучшему – Баркас продолжил пить и скончался в той самой квартире.