Алла Пугачева купила квартиру живущему с бомжами автору хита «Арлекино»

О том, что автор русской версии суперхита Аллы Борисовны «Арлекино» еле сводит концы с концами, сама Примадонна узнала только после выхода в свет программы Малахова на Первом канале.

К тому моменту Борис Баркас уже около полугода жил в ночлежке. Оказалось, человек, буквально сделавший Аллу Борисовну звездой всесоюзного уровня, тихо спивается с бомжами в полной нищете на окраине города. В конце жизни поэт-песенник попал в трудные жизненные условия — после смерти жены потерял работу и квартиру, два года жил на улице, пока не согласился поселиться в приюте «Люблино»

Как вспоминает об этих днях бизнесмен, Андрей Ковалёв, хороший знакомый Пугачёвой, Алла Борисовна была поражена случившемся с Баркасом.

«Андрюха, давай его квартиру на двоих купим», – сказала тогда Алла Борисовна. Квартиру мы с ней и правда купили, однако пить он не бросил. Там в этой квартире и погиб, — приводит Woman.ru слова бизнесмена из интервью журналистки Алёны Жигаловой.