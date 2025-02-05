«Две души, одно видение»: Эмин Агаларов рассказал о чувствах к Алене Гавриловой

«Две души, одно видение», — написал Эмин.

Напомним, что певец и модель поженились в 2018 году, но через два года столкнулись с трудностями в браке. Артист рассказывал в интервью, что в расставании виновата не Алена, а он. Агаларов отмечал, что люди со стороны думают, что с ним легко. Но это не так.

Через какое-то время после разрыва влюбленные сошлись и снова сыграли свадьбу. У них подрастает дочь, которой в начале января исполнилось шесть лет. У бизнесмена также есть трое детей от бывшей супруги Лейлы Алиевой – сыновья Али, Микаил и дочь Амина.

Ранее мы писали о том, что Эмин Агаларов провел новогодние праздники в новом месте.