«Две души, одно видение»: Эмин Агаларов рассказал о чувствах к Алене Гавриловой
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Певец и бизнесмен Эмин Агаларов публично признался в любви 37-летней Алене Гавриловой. Звезда опубликовал в соцсетях кадры с возлюбленной и рассказал о своих чувствах. Об этом сообщает «7Дней.ru».
Знаменитость не так часто делится подробностями личной жизни, но недавно сделал исключение. Артист показал видео с моделью из архива и сопроводил трогательными словами. Пара позировала на яхте во время празднования дня рождения дочери Афины.
«Две души, одно видение», — написал Эмин.
Напомним, что певец и модель поженились в 2018 году, но через два года столкнулись с трудностями в браке. Артист рассказывал в интервью, что в расставании виновата не Алена, а он. Агаларов отмечал, что люди со стороны думают, что с ним легко. Но это не так.
Через какое-то время после разрыва влюбленные сошлись и снова сыграли свадьбу. У них подрастает дочь, которой в начале января исполнилось шесть лет. У бизнесмена также есть трое детей от бывшей супруги Лейлы Алиевой – сыновья Али, Микаил и дочь Амина.
Ранее мы писали о том, что Эмин Агаларов провел новогодние праздники в новом месте.