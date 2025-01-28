Дважды вызывали специалиста: что известно о состоянии Ливанова в больнице

Актеру Василию Ливанову вызвали в больницу ревматолога. Специалист проконсультирует госпитализированного артиста, страдающего из-за проблем со здоровьем. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным источника, знаменитость попал в медицинское учреждение несколько дней назад. У него обнаружили воспалительное поражение межпозвонковых дисков. Ситуация оказалась серьезной, поэтому к Ливанову дважды вызвали ревматолога.

Напомним, что в последнее время в СМИ появляются все новые данные о самочувствии актера. Так Mash, сообщал о том, что врачи диагностировали 89-летнему актеру бактериальную инфекцию, устойчивую к антибиотикам. Такую проблему специалисты выявили у Василия Борисовича после того, как он перенес кому и операции по удалению тромба.

Позднее жена знаменитости вышла на связь и прокомментировала новости об ухудшении самочувствия. Она подтвердила его госпитализацию и также подчеркнула, что актера не переводили в реанимационное отделение: он находится в обычной палате. Елена напомнила о возрасте супруга.

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