Дважды стали родителями: бывший муж Анны Седоковой нашел счастье с моделью

Бывший муж певицы Анны Седоковой Максим Чернявский снял видео на прогулке с моделью Дарьей Сидоровой. Известно, что они вместе 10 лет и дважды стали родителями.

На публикуемых изданием Woman.ru кадрах 38-летний Чернявский обнимает девушку и любуется возлюбленной. Пара не скрывала чувств – мужчина целовал модель на публике.

Чернявский и Сидорова часто появляются на мероприятиях, гуляют по улицам Нью-Йорка. Модель нередко сравнивают с Седоковой, однако девушки мало похожи внешне.

Певица состояла замужем за Чернявским с 2011 по 2013 годы. В браке родилась дочь Моника. После развода ребенок остался с отцом в США – соответствующее решение принял суд. Чернявский, расставшись с певицей, принял участие в шоу «Холостяк».

Ранее Седокова дала первое интервью после смерти Яниса Тиммы. В нем артистка поговорила о последнем муже.