«Бомбически!»: Павел Деревянко высказался о жизни в браке

Павел Деревянко рассказал, что счастлив в браке с Зоей Фуць. Об этом стало известно «Страстям».

Павел Деревянко пришел на премьеру сериала «Хроники русской революции» от START и России 1, которая проходит в кинотеатре «Октябрь». Актер поделился ожиданиями от картины. По его словам, режиссер Андрей Кончаловский серьезно подошел к съемкам.

«Андрей Сергеевич приверженец правдивого существования артистов на сцене и в кадре. Я очень рад. Всех поздравляю!» — заявил он.

Журналисты успели поинтересоваться о свадьбе актера с Зоей Фуць. Деревянко заявил, что торжество прошло хорошо.

«Очень хорошо, отыграли все прекрасно», — заявил он.

Уже уходя с красной дорожки Деревянко рассказал, что ему нравится новый статус мужа.

«Бомбически!» — заявил он.

Фуць вслед тоже заявила, что довольна в браке с актером.

«Кайфуем!» — крикнула она вслед журналистам.