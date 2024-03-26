Дважды получал ранение: актер Антон Шагин рассказал о брате, который ушел добровольцем на СВО

В России Белоруссии и Узбекистане стартовал показ ленты «Позывной «Пассажир», главную роль в которой сыграл актер Антон Шагин. В интервью Российской газете он рассказал, что во время исполнения роли опирался на личные переживания о брате Константине. В настоящий момент родственник знаменитости находится в зоне СВО. За время пребывания там он дважды получал ранения.

На днях, по словам Шагина, ему удалось связаться с братом и получить от него короткую рецензию на фильм. Константин заявил, что у него были точно такие же шальные глаза во время первого боя, как у главного героя кинокартины.

«Слава богу, брат жив, получил, правда, ранение осколочное, долго лечился, восстанавливался, потом вернулся на фронт, снова ранение, снова восстановление...» — отметил артист.

Также Шагин в беседе с журналистами рассказал, что любовь к Родине ему и его брату привил дедушка. При этом быть патриотом, по словам звезды фильма «Позывной «Пассажир», трудно из-за давления либерального лобби.

Ранее Шагин заявил, что занимается закупкой средств для поддержки армии России. Ему уже вместе с соратниками удалось собрать 33 млн рублей.