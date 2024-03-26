passion.ru
Войти
Продолжая, Вы принимаете Условия и Политику конфиденциальности Rambler&Co ID
НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 26 марта 2024, 12:50
1 мин.

Дважды получал ранение: актер Антон Шагин рассказал о брате, который ушел добровольцем на СВО

Актер Антон Шагин заявил, что его брат-доброволец дважды был ранен в зоне СВО .
Дважды получал ранение: актер Антон Шагин рассказал о брате, который ушел добровольцем на СВО

© Starface.ru

В России Белоруссии и Узбекистане стартовал показ ленты «Позывной «Пассажир», главную роль в которой сыграл актер Антон Шагин. В интервью Российской газете он рассказал, что во время исполнения роли опирался на личные переживания о брате Константине. В настоящий момент родственник знаменитости находится в зоне СВО. За время пребывания там он дважды получал ранения.

На днях, по словам Шагина, ему удалось связаться с братом и получить от него короткую рецензию на фильм. Константин заявил, что у него были точно такие же шальные глаза во время первого боя, как у главного героя кинокартины.

«Слава богу, брат жив, получил, правда, ранение осколочное, долго лечился, восстанавливался, потом вернулся на фронт, снова ранение, снова восстановление...» — отметил артист.

Также Шагин в беседе с журналистами рассказал, что любовь к Родине ему и его брату привил дедушка. При этом быть патриотом, по словам звезды фильма «Позывной «Пассажир», трудно из-за давления либерального лобби.

Ранее Шагин заявил, что занимается закупкой средств для поддержки армии России. Ему уже вместе с соратниками удалось собрать 33 млн рублей.

Источник фото:Starface.ru
Источник:Российская газета
Автор:Артем Хохлов
Теги:
актер
брат