Актер Антон Шагин заявил, что занимается закупкой средств для поддержки армии России. Об этом сообщает РИА Новости.

Антон Шагин исполнил главную роль в патриотическом фильме «Позывной «Пассажир»». В беседе с журналистами он рассказал, как поддерживает бойцов, находящихся в зоне СВО. Вместе с объединением «Народный фронт» Антон закупит телевизоры и бинокли для военнослужащих. По словам знаменитости, им удалось собрать 33 млн рублей. Антон поблагодарил каждого, кто принял участие в сборе.

«Сейчас все закупаем, военные технические средства. Это стоит больших денег, но, слава Богу, они есть. И люди наши сердобольные и отзывчивые. Все средства идут на поддержку армии», — высказался Шагин.

Ранее Антон Шагин признался, что актерам не нужен комфорт на съемках. Подробности смотрите в этой новости.

Также сообщалось о том, что муж оперной певицы Анны Нетребко поддержал россиян после теракта в «Крокусе». Напомним, 22 марта группа вооруженных лиц ворвалась в «Крокус Сити Холл», открыла огонь по людям и подожгла здание.