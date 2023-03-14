Два разных человека: в Сети появилось честное фото телеведущей Екатерины Андреевой

Знаменитая телеведущая Екатерина Андреева покоряет своей красотой поклонников. Многих удивляет, что с годами знаменитость остается свежа и хороша собой. А ведь брюнетке, по сообщениям СМИ, в этом году исполняется 58 лет. Правда, некоторые считают, что она скрывает настоящие данные о возрасте и выглядит совсем иначе.

На днях в Сети опубликовали «честное» фото знаменитости. Telegram-канал «НеМалахов» показал архивный кадр с Екатериной, на котором фанаты с трудом узнали кумира. Стройная и свежая теледива выглядела намного толще. По словам некоторых, ее пальцы были «похожи на сосиски». Женщина будто поправилась и отекла.

Андреева позировала в черном платье, которое не смогло скрыть ее пышную фигуру. В ее личном микроблоге регулярно появляются снимки, на которых артистка хвастается подтянутой фигурой. Но на фото в Интернете это совсем не так. Поклонники отметили, что отличающаяся хорошим вкусом женщина даже наряд подобрала себе не очень удачный.

Ранее мы писали о том, как коллега телеведущей Юлия Меньшова извинилась, что открыла «большую тайну» о Екатерине Андреевой. Ее заявление о том, сколько лет диктору, удивило всех.

«Мне тут внезапно прилетело, что я открыла большую тайну... Прошу прощения», - извинилась Меньшова. Ее слова приводит kp.ru.

Знаменитость восхитилась коллегой и добавила, что цифры не имеют значения. Напомним, что Юлия хотела сделать Екатерине комплимент и проговорилась, что Андреева прекрасно выглядит на седьмом десятке. Согласно информации самой брюнетки, ей 57.